Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов

Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт принял участие в матче национальной команды с Северной Ирландией в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 и помог ей добиться победы со счётом 3:1.Для 20-летнего футболиста эта встреча стала уже 20-й в составе сборной. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории Нидерландов, которому удалось достичь этого показателя.Де Лигт является воспитанником "Аякса", цвета которого защищал с 2016 по 2019 год, а минувшим летом перебрался в "Ювентус". Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В сборную Нидерландов Маттейс вызывается с 2017 года.В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграли на матч больше.