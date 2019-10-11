Дзюба занимает второе место по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020

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31-летний нападающий во встрече с шотландцами записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Таким образом, в нынешнем отборе Евро Артём набрал уже 11 баллов по системе "гол+пас" (8 голов, 3 передачи) и занимает второе место по этому показателю.Лучший показатель имеет форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, который, накануне отметившись дублем в ворота Северной Ирландии (3:1), достиг отметки в 12 баллов (6 голов, 6 передач). Третью и четвёртую строчки делят нападающие Эран Захави (Израиль) и Рахим Стерлинг (Англия). На счету обоих по 10 баллов.