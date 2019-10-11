Боярский: если бы было три тайма, сборная России еще 10 голов забила

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

Фото: ФК "Зенит"