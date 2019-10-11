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Боярский: если бы было три тайма, сборная России еще 10 голов забила

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Фото: ФК "Зенит"
"Второй тайм — это наслаждение, забили фантастические голы. Первый мяч Дзюбы — это просто цирковой трюк, с углового в девятку залепил. Он, конечно, воодушевляет команду, дает настроение команде. Защита тоже сыграла замечательно, и вратарь наш, несмотря на то, что редко вступал в игру, здорово себя проявил. В первом тайме казалось, что не умеем забивать, а потом игроки показали, что умеют. Если бы было три тайма, а не два, то еще бы, наверное, штук 10 забили. Нам надо сразу начинать с конца матча, чтобы ребята шли вперед. Физически команда тоже хорошо выглядела, Черчесов практически не делал замечаний.

Шотландцы ничего не могли сделать. У них очень слабая команда, но это не уменьшает заслуг нашей сборной. Действительно сильно играют наши, это очень неожиданно и непривычно. Отмечу, что три мяча забили игроки "Зенита"!

Теперь нам совсем чуть-чуть осталось для выхода на чемпионат Европы. Хочу сходить на матчи группового этапа с участием нашей сборной в Петербурге. У нас сейчас начинаются премьерные репетиции, но надеюсь, что смогу сходить. Мы же еще и на всех матчах за два часа до начала развлекаем зрителей, так что мы там постоянные артисты. У нас весь театр будет ждать Евро! Наверное, даже руководство пойдет навстречу, будут отпускать нас на стадион", — сказал Боярский в беседе с Sport24.


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Теги: Боярский Сборная России Сборная Шотландии Чемпионат Европы
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