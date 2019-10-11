Прохор Ильиных, прославившийся школьник с прической в стиле Златана Ибрагимовича, перед началом матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2022 вывел на поле стадиона "Лужники" главного арбитра встречи Якоба Кехлета.
Сборная России 10 октября в Москве разгромила шотландцев со счетом 4:0. Дубль оформил Артем Дзюба, по голу в активе Магомеда Оздоева и Александра Головина.
Sport24
Школьник, которого травили за прическу Ибрагимовича, вывел на поле судью матча Россия — Шотландия
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