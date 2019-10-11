В Шотландии тренером сборной России назвали Бышовца

В Шотландии перепутали главного тренера сборной России, с которой шотландские футболисты сыграли в Москве в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:4).Evening Times из Глазго провел на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию матча, в которой несколько раз назвал главным тренером сборной России не Станислава Черчесова, а Анатолия Бышовца, который тренировал российскую национальную команду более 20 лет назад.