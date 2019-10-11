Канделаки объяснила свою оговорку про Азмуна в сборной России

Тина Канделаки, которая сегодня, в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде попросила присутствующих поаплодировать иранскому нападающему "Зенита" Сердару Азмуну после победы сборной России над Шотландией, объяснила свою оговорку.



Фото: РИА Новости

Напомним, Сердар Азмун выступает за сборную Ирана.



"Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к "Зениту" один футболист питерского клуба вытеснил другого.



Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму "Россия — спортивная держава", пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту", - написала Канделаки в твиттере.