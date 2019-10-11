Пономарев: долго в Дзюбу не верил, сейчас им восхищаюсь

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020 и результативную игру нападающего Артёма Дзюбы в прошедшем матче.



Фото: cskanews.ru