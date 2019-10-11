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Пономарев: долго в Дзюбу не верил, сейчас им восхищаюсь

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020 и результативную игру нападающего Артёма Дзюбы в прошедшем матче.
Фото: cskanews.ru
- Крупная победа? Так получилось удачно и очень хорошо, - говорит Пономарев. - Первый тайм мне вообще не понравился. Вообще никакой! Думаю: сколько ж можно так играть?! Сколько ж можно отдавать пас назад и поперек? Столько зрителей собралось, а они мяч катают, будто это парк для прогулок. Но в перерыве, видно, Черчесов сказал им что-то очень здорово. Сказал, что так играть нельзя, что надо убыстрять темп, что нужно быстрее соображать на футбольном поле, прибавлять в работоспособности - и все получилось. В принципе так и должны были играть. И защитники шотландские стали ошибаться. Все по-другому было во втором тайме. И Дзюба заблестел. Получается, стегать их плеткой что ли надо?

- Что скажете о мячах в ворота сборной Шотландии?

- Забили хорошие голы. И первый мяч Дзюбы впечатление произвел, и второй хороший был - Оздоев издалека забил. Затем вновь Дзюба вовремя сориентировался в довольно сложной ситуации. Неплохо Головин пробил.

- Дзюба сейчас на пике формы?

- Да, так бывает. Я вообще-то долго в него не верил. Еще в прошлом году, до чемпионата мира не верил. Но когда он заработал по-настоящему, стал трудиться на футбольном поле и почувствовал себя лидером, у него все стало получаться. Молодцом. Второй год я просто восхищаюсь Дзюбой.

- Победа над командой Кипра в следующем матче сомнений не вызывает?

- Думаю, нет. Если они будут играть в таком же ключе, как во втором тайме матча с Шотландией, все у них должно получиться. Если Черчесов, образно говоря, настегает их плеткой, все нормально будет. Потому что стегать больше нечем: деньгами уже нельзя. Это раньше можно было. А сейчас только плеткой. Очень хорошо, что они почувствовали вкус победы, но победа приходит только за счет работоспособности.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Пономарев Сборная России
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