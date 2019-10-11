Игрок сборной России по регби Евгений Матвеев поделился впечатлениями об участии на Кубке мира 2019 и матче со сборной Шотландией, который Россия проиграла со счетом 0:61.
"Чемпионат мира запомнился тем, что положительные эмоции испытывали перед каждым матчем и на самом матче. Запомнилось, что очень много болельщиков российских приезжали и поддерживали нас, практически половина стадиона. Приятно было их видеть. Атмосфера, конечно! На высочайшем уровне все было проведено, профессиональный подход в отношении команд, вообще в Японии в целом. Все понравилось, сейчас летели, пытались восстановиться, привыкнуть ко времени местному, спали и отдыхали.
Конечно, мы надеемся на рост интереса россиян к регби. Широкое освещение этого турнира в России — это большой плюс, большой шаг вперед. Это все благодаря телевидению, помощи федерации, в частности нашего президента Артемьева. Я думаю, многие люди заинтересовались нашим видом спорта. Некоторые люди раньше даже не понимали, что это такое, сейчас уже знают, видят. Это очень положительный момент. Надеемся, что будет развиваться наш спорт.
Отомстила ли за нас футбольная сборная (команда Станислава Черчесова накануне обыграла сборную Шотландии со счетом 4:0)? Как сказал Иван Ургант, должны отомстить с таким же счетом — 61:0. Наверное, да.
Что касается матча с Шотландией, то во время игры я уже лично комментировал, потому что был не в заявке. Могу сказать только, что мы растем и развиваемся. Наверное, много сил и эмоций отдали в первых двух-трех матчах. Потому что они для нас были очень важны, особенно первые два, и мы пытались играть на победу. Отдали много сил и эмоций, а на последний матч, может быть, не хватило немного эмоционального всплеска и энергии", - цитирует Матвеева Sport24.
Е. Матвеев: футбольная команда страны отомстила за нас шотландцам
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