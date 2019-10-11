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Докампо: Дюпин мог бы играть в сборной России

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо считает, что вратарь команды Юрий Дюпин соответствует уровню сборной России.

"Очень доволен Дюпиным. А что некоторые болельщики хотят видеть Ваню Коновалова… Когда выбираем состав на матч, подразумеваем, что этот состав лучший на данный момент. Так и в случае вратарей.

Преимущество, которое Дюпин дает команде — это касается выхода из обороны в атаку — есть не у всех команд. Мы очень это ценим. Импровизация в таких случаях не запрещена, но в рамках определенных условий. Юрий — смелый игрок, не можем ругать его за это.

Кто мог бы попасть в сборную России кроме Могилевца? Как раз Дюпин. Это современный вратарь, умеющий играть ногами — так играть и надо", - цитирует Докампо Sport24.


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Теги: Докампо Дюпин Сборная России
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