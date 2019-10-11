Екатеринбург может принять матч национальной сборной России в 2020 году, заявил президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.
"Екатеринбург-Арена", на которой проходили матчи чемпионата мира-2018, в пятницу приняла матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года между молодежными сборными России и Польши (2:2).
"Мы ведем переговоры о том, чтобы в Екатеринбурге сыграла основная сборная. Если РФС (Российский футбольный союз) посчитает, что мы хорошо справились с матчем молодежных сборных России и Польши, то, я думаю, нам дадут провести матч главной команды в следующем году", - цитирует Иванова РИА Новости.
Иванов: думаю, Екатеринбургу дадут провести матч сборной России в следующем году
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