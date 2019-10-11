Бывший советский и российский футболист Сергей Юран прокомментировал победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией (4:0).
"Наша сборная — молодцы, но я давно не видел шотландцев в таком удручающем состоянии. У них и клубы были хорошие, и против их сборной я играл. Но такой сборной я ещё не видел. Они выходили вчера, что-то пытались создать. Наша сборная подтверждает, что против команды, которая слабее, мы можем играть не "еле-еле душа в теле", а уверенно побеждать.
Надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы. Дисциплина есть, все хотят и стараются — это заслуга Черчесова и тренерского штаба. Самое главное, что нет каких-то проблем — кальянов, шампанского, или когда федерация деньги не платит. Сейчас всё успокоилось. Появляются молодые парни, есть выбор. А то одно время вообще не знали, кого ставить. Надеюсь, всё пойдёт по нарастающей", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Юран: надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы
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