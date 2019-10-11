В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции

В Праге перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Чехии и Англии произошли столкновения фанатов и полиции, сообщает Daily Star.Согласно информации источника, конфликт начался после того, как английские болельщики начали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки. В ответ полиция применила силу и использовала шумовые гранаты. Около 10 фанатов были задержаны. Одному из них потребовалась помощь медиков.