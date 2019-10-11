» » Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой

Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой

В матче отбора Евро-2020 сборная Украины обыграла Литву.

Чемпионат Европы. Квалификация.

Группа B

Украина — Литва — 2:0 (1:0)

Голы: Малиновский, 29 (1:0). Малиновский, 58 (2:0).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Зинченко, Мораэс.

Литва: Черняускас, Андрюшкевичюс (Шимкус, 62), Гирдвайнис, Климавичюс, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Новиков, Лаукжемис (Матулевичюс, 77), Голубикас (Ласицкас, 73).

Предупреждения: Новиков, 54. Степаненко, 55. Жулпа, 57.

Португалия — Люксембург — 3:0 (1:0)

Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Криштиану Роналду, 65 (2:0). Гонсалу Гедеш, 89 (3:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 89), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 77), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Жоау Мариу, 88).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Бенси, 88), О.Тилль, Баррейро, Тюрпель (Даниел да Мота, 59), Бонерт (Синани, 46), Родригеш.

Предупреждения: Баррейро, 9. Родригеш, 72.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Украины Сборная Литвы Сборная Португалии Сборная Люксембурга
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Моуринью: Роналдо - лучший, кого я видел
Бензема: это очень важный месяц для "Реала"
Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой
Чехия одержала победу над Англией 1
В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции
Юран: надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы 1
"ПСЖ" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта
Колосков высказался о создании фонда финансирования футбольных клубов 2
В Англии тренер после увольнения выпил текилы с болельщиками
Михневич: не имеем претензий к российской сборной 1
Чистяков может продолжить карьеру в "Зените" 5
Иванов: думаю, Екатеринбургу дадут провести матч сборной России в следующем году
Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования клубов 1
Докампо: по клубам "Динамо" в Испании географию учил
"Динамо" отправило в отставку заместителя гендиректора 1
Англия назвала состав на матч с Чехией
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ
Докампо: Дюпин мог бы играть в сборной России
Кокорин тренировался в общей группе "Зенита" 5
Газзаев: игра с Шотландией была практически в одни ворота
Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Что же мне теперь, киллера нанять? 2
Е. Матвеев: футбольная команда страны отомстила за нас шотландцам
Докампо: чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины
Гол Сулейманова спас молодежную сборную России от поражения в матче с Польшей 5
Оздоев - об ошибке Канделаки: ничего страшного. Нас с Азмуном часто путают 2
Молодёжка чуть не провалилась против Польши. Выручил Шапи 10
Время начала матча "Локомотив" - "Спартак" перенесено 11
Обляков: Набабкин называет меня Колобком
В "Нижнем Новгороде" рассматривают кандидатуру Пилипчука
Все новости