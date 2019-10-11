В матче отбора Евро-2020 сборная Украины обыграла Литву.
Чемпионат Европы. Квалификация.
Группа B
Украина — Литва — 2:0 (1:0)
Голы: Малиновский, 29 (1:0). Малиновский, 58 (2:0).
Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Зинченко, Мораэс.
Литва: Черняускас, Андрюшкевичюс (Шимкус, 62), Гирдвайнис, Климавичюс, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Новиков, Лаукжемис (Матулевичюс, 77), Голубикас (Ласицкас, 73).
Предупреждения: Новиков, 54. Степаненко, 55. Жулпа, 57.
Португалия — Люксембург — 3:0 (1:0)
Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Криштиану Роналду, 65 (2:0). Гонсалу Гедеш, 89 (3:0).
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 89), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 77), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Жоау Мариу, 88).
Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Бенси, 88), О.Тилль, Баррейро, Тюрпель (Даниел да Мота, 59), Бонерт (Синани, 46), Родригеш.
Предупреждения: Баррейро, 9. Родригеш, 72.
Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой
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