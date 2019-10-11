Португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
"Лучший футболист из тех, кого я видел, — это бразилец Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо. Когда он играл в "Барселоне" Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле", — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на LiveScore.
"Чемпионат"
Моуринью: Роналдо - лучший, кого я видел
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»