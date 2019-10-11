» » Моуринью: Роналдо - лучший, кого я видел

Моуринью: Роналдо - лучший, кого я видел

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.

"Лучший футболист из тех, кого я видел, — это бразилец Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо. Когда он играл в "Барселоне" Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле", — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на LiveScore.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Моуринью Роналду Роналдо Месси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Моуринью: Роналдо - лучший, кого я видел
Бензема: это очень важный месяц для "Реала"
Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой
Чехия одержала победу над Англией 1
В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции
Юран: надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы 1
"ПСЖ" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта
Колосков высказался о создании фонда финансирования футбольных клубов 2
В Англии тренер после увольнения выпил текилы с болельщиками
Михневич: не имеем претензий к российской сборной 1
Чистяков может продолжить карьеру в "Зените" 5
Иванов: думаю, Екатеринбургу дадут провести матч сборной России в следующем году
Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования клубов 1
Докампо: по клубам "Динамо" в Испании географию учил
"Динамо" отправило в отставку заместителя гендиректора 1
Англия назвала состав на матч с Чехией
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ
Докампо: Дюпин мог бы играть в сборной России
Кокорин тренировался в общей группе "Зенита" 5
Газзаев: игра с Шотландией была практически в одни ворота
Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Что же мне теперь, киллера нанять? 2
Е. Матвеев: футбольная команда страны отомстила за нас шотландцам
Докампо: чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины
Гол Сулейманова спас молодежную сборную России от поражения в матче с Польшей 5
Оздоев - об ошибке Канделаки: ничего страшного. Нас с Азмуном часто путают 2
Молодёжка чуть не провалилась против Польши. Выручил Шапи 10
Время начала матча "Локомотив" - "Спартак" перенесено 11
Обляков: Набабкин называет меня Колобком
В "Нижнем Новгороде" рассматривают кандидатуру Пилипчука
Все новости