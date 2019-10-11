Хавбек сборной Шотландии: дома Россия играет намного лучше, чем в гостях

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал поражение в матче чемпионата Евро-2020 с Россией (0:4)."У России хорошая команда, и дома она была определённо намного лучше, чем та, с которой мы встречались на "Хэмпден Парке". Но даже в домашнем матче, соперник заставил нас платить, если мы предоставляли их игрокам время и пространство для принятия решений.Если мы хотим выйти в финальную часть Евро-2020, нам нужно научиться набирать очки в выездных матчах с такими соперниками. Это истина. Мы просто недостаточно делаем для этого. В этой мрачной для нас отборочной кампании остаётся три матча. В оставшихся встречах мы должны обрести уверенность перед плей-офф Лиги Наций в марте. Наш путь к этому начинается на "Хэмпден Парке" в воскресенье", - цитирует Макгинна Daily Mail.