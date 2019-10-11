Кейн: Англия идельно начала матч с Чехией, но затем играла небрежно

Нападающий национальной команды Англии Гарри Кейн дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Чехии."Мы рано вышли вперёд. Идеальное начало для выездного матча. Но затем мы были небрежны с мячом. Наша команда не двигалась быстро, как обычно. Во втором тайме мы действовали немного лучше, создали несколько моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать. Нужно всё обдумать. Мы слишком легко отдали мяч сопернику, особенно в первой половине", - цитирует Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на ITV.