Дешам: сборной Франции было важно победить Исландию перед матчем с Турцией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2020 против Исландии (1:0)."Нам было очень важно победить в этой встрече. Это был сложный матч даже несмотря на то, что у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество. Исландцы всегда опасны при стандартах.В этой игре очень многое зависело от того, как игроки будут отдаваться на поле, и они делали это. Мы много владели мячом и могли извлечь больше опасности из моментов в концовке встречи. Это хорошая победа перед игрой, которая ждет нас в понедельник (с Турцией)", — цитирует Дешама TF1.