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Дешам: сборной Франции было важно победить Исландию перед матчем с Турцией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2020 против Исландии (1:0).

"Нам было очень важно победить в этой встрече. Это был сложный матч даже несмотря на то, что у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество. Исландцы всегда опасны при стандартах.

В этой игре очень многое зависело от того, как игроки будут отдаваться на поле, и они делали это. Мы много владели мячом и могли извлечь больше опасности из моментов в концовке встречи. Это хорошая победа перед игрой, которая ждет нас в понедельник (с Турцией)", — цитирует Дешама TF1.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Франции Сборная Исландии Сборная Турции Дешам
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