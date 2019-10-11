Саутгейт: игроки сборной Англии должны осознать, что они выдали не лучший матч против Чехии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче отборочного турнира Евро-2020."В последние два года мы сыграли много отличных матчей, однако сегодня действовали не слишком хорошо. В целом наша игра не была достаточно хорошей, все просто. Голы были забиты нам из таких ситуаций, которые мы обычно не реализовываем.Команда должна осознать, что мы выдали не лучший матч сегодня. Мы пытались изменить модель игры, которая не работала. Команда начала второй тайм гораздо лучше, у нас была возможность победить. Но мы упустили слишком много моментов и часто теряли мяч", — сказал Саутгейт в эфире ITV.