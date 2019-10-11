УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0. Александр Головин отличился на 84-й минуте.
В квалификации чемпионата Европы – 2020 Александр Головин провёл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав 18 очков. Победная серия команды составляет 6 матчей. От лидирующей сборной Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на 3 очка.
? Момент дня по итогам матчей четверга:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019
?? Александр Головин ?#ЕВРО2020 | @TeamRussia pic.twitter.com/MQXfQwlO6G