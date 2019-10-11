Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал победу над командой Люксембурга (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
"Мы выполнили нашу цель в этой игре. Доминировали весь матч, забили три гола. Теперь давайте подумаем о следующей игре. Мы хотим победить Украину. Первые 15 минут были очень хорошими. У нас был отличный импульс и хороший темп. После 1:0 немного замедлились. Они, конечно, сыграли свою роль и попытались оказать сопротивление", — цитирует Семеду официальный сайт УЕФА.
Семеду: Португалия хочет победить Украину
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