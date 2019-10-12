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В Англии хавбека "Спартака" Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией

Британская пресса назвала полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала лучшим игроком матча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Чехии.

Так, издание The Guardian поставило 21-летнему хавбеку красно-белых за действия во встрече 9 баллов из максимальных десяти. Это самая высокая оценка среди всех игроков, принимавших участие в матче. "Казалось, что полузащитник московского "Спартака" всегда первым успевал к мячу и сам действовал как вся полузащита сборной Англии. И он почти забил", — описал действия футболиста The Guardian.

Издание Daily Express оценило действия Крала в матче на 7 баллов из 10. Более высокую оценку не получил ни один из участников встречи.

"Чемпионат"


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Теги: Спартак Крал Чемпионат Европы Сборная Англии Сборная Чехии
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