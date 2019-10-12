Кипрский специалист Стергиос Фотопулос, работающий в "Спартаке" тренером по физической подготовке, высказал мнение о сборной России, с которой команда Кипра сыграет в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
"Это на 100 процентов тренерская команда. В первую очередь он привнес дисциплину. Они больше напоминают роботов, чем людей. Футболисты сборной России довольно дисциплинированы.
Мы говорим об игроках, выступающих на очень высоком уровне. Чемпионат России — шестой в рейтинге УЕФА. Футболисты, выступающий за рубежом, также играют в сильных лигах. Чтобы найти слабые стороны у этой команды, соперник должен обладать высоким уровнем.
Артем Дзюба — главный футболист России на данный момент. Он забил два мяча Шотландии. У Гиоргоса Меркиса [защитник сборной Кипра] будут большие проблемы", — сказал Фотопулос.
Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Sport24
Кипрский тренер "Спартака": игроки сборной России напоминают роботов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»