Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром

Сегодня, 12 октября, сборная России проводит тренировку в Ларнаке в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Марио Фернандес / Фото: globallookpress.com