Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры

Англичане не проигрывали в отборах 10 лет, андоррцы – выиграли после 56 поражений в квалификации Евро подряд. И к тому, и к другому причастны игроки РПЛ

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Ну и коротко о других результатах дня

На кого стоит обратить внимание сегодня

Мы помним, как сборная России мучилась с Андоррой в 1999 и 2007 годах, потому не привыкли ставить её вровень с безнадёжным Сан-Марино. Но оказывается, результаты у этих команд отличаются разве что количеством пропущенных мячей. Карликовая команда, так здорово бившаяся против наших и имеющая кое-какие успеха в квалификациях к ЧМ и в Лиге наций, проиграла 56 из 56 отборочных матчей к чемпионату Европы.И вот на 57-й в Андорру приехала сборная страны с почти таким же флагом, различия только в гербе посередине.И до 55-й минуты всё шло обыденно: Молдова угрожала сопернику стандартами, пытаясь пробить вратаря Гомеса. Но полузащитник «Крыльев» Раду Гынсарь в этом деле переусердствовал: имея жёлтую карточку, он попытался переправить мяч в ворота рукой, за что получил вторую и отправился с поля вон. Через 8 минут Валес забил после подачи углового, а Молдова в меньшинстве и с всего лишь одной (почему-то) заменой так и не смогла отыграться.А вот сборная Чехии смогла, да ещё как. Урок, которые англичанам в квалификации Евро-2008 преподали Хорватия и Россия британцы восприняли очень правильно. Да, они проиграли Украине в 2009 году, но к тому моменту уже квалифицировались на чемпионат мира. А вот с тех пор ни в каких отборах к крупным турнирам не проигрывали вообще (43 матча). Если говорить конкретно о квалификациях Евро, то предыдущим было как раз то поражение от Хорватии на «Уэмбли», благодаря которому Россия попала на тот великий турнир.Ничто не предвещало окончания серии и на этот раз: чехи не в лучшем состоянии, недавно они проиграли косоварам и поставили под вопрос свой выход на Евро, да и матч начался для англичан шикарно, с гола на 4-й минуте.Однако чехи быстро отыгрались с помощью углового и в дальнейшем доминировали на поле. Правда, никак не могли забить победный до 85-й минуты, когда Джорджан Пикфорд в лучших традициях английской вратарской школы растерялся при передаче своего защитника назад и плохо выбил мяч, чем начал голевую атаку чехов. А завершил её 30-летний дебютант Ондрашек из американского «Далласа».Однако британское издание The Guardian самую высокую оценку поставило не автору победного гола, не автору первого Брабецу и не активному Масопусту, который великолепно выкатил Ондрашеку под удар. Девятку получил спартаковец Алекс Крал, здорово работавший с мячом в центре поля. Смотрел ли матч Тедеско? Может, такая игра Крала убедит тренера, что даже сейчас «Спартак» ещё возможно затащить в еврокубки?Если Андорре её историческая победа дала только лишь слёзы радости, то чехам подсобила в турнирном плане: у косоваров есть матч в запасе, но чехи впереди на 4 очка, да и с Англией уже сыграли. Всё может решиться в очном матче, который чехи проведут дома. А у англичан есть повод ненадолго перестать обсуждать уход с поля в случае расистских кричалок в Болгарии и вспомнить о футболе.Франция в гостях минимально обыграла Исландию, тем самым решив исход отбора: у чемпионов мира и сборной Турции, минимально победившей Албанию, по 18 очков, у Исландии – 12.В группе В также всё предельно ясно: Украина обыграла Литву 2:0 и лидирует с 16 очками, португальцы трижды забили Люксембургу (по версии Marca, Криштиану довёл число своих голов до 700) и теперь имеют 11 очков при игре в запасе. Она имеется и у сербов, но у них в активе только 7 баллов.В самой запутанной группе отбора сойдутся претенденты на успех: Дания и Швейцария. Лидируют с 11 очками ирландцы, они играют с грузинами. У Дании 9 баллов, у Швейцарии – 8 с игрой в запасе.Испанцы отправятся в далёкую и холодную Норвегию, которая пытается бороться за второе место. Шведы впереди на 2 очка, румыны – на одно, но оба соперника играют на выезде с аутсайдерами, так что норвежцы сегодня, вероятно, отвалятся.Итальянцы примут греков, но интереснее борьба за второе место: лидирующие в ней с 12 очками финны в гостях сыграют с Боснией и Герцеговиной (7 баллов). Воспользоваться этим попытается Армения (9 очков), отправившаяся в Лихтенштейн.