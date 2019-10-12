» » Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры

Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры

Англичане не проигрывали в отборах 10 лет, андоррцы – выиграли после 56 поражений в квалификации Евро подряд. И к тому, и к другому причастны игроки РПЛ
Фото: Getty Images
Мы помним, как сборная России мучилась с Андоррой в 1999 и 2007 годах, потому не привыкли ставить её вровень с безнадёжным Сан-Марино. Но оказывается, результаты у этих команд отличаются разве что количеством пропущенных мячей. Карликовая команда, так здорово бившаяся против наших и имеющая кое-какие успеха в квалификациях к ЧМ и в Лиге наций, проиграла 56 из 56 отборочных матчей к чемпионату Европы.

И вот на 57-й в Андорру приехала сборная страны с почти таким же флагом, различия только в гербе посередине.



И до 55-й минуты всё шло обыденно: Молдова угрожала сопернику стандартами, пытаясь пробить вратаря Гомеса. Но полузащитник «Крыльев» Раду Гынсарь в этом деле переусердствовал: имея жёлтую карточку, он попытался переправить мяч в ворота рукой, за что получил вторую и отправился с поля вон. Через 8 минут Валес забил после подачи углового, а Молдова в меньшинстве и с всего лишь одной (почему-то) заменой так и не смогла отыграться.

А вот сборная Чехии смогла, да ещё как. Урок, которые англичанам в квалификации Евро-2008 преподали Хорватия и Россия британцы восприняли очень правильно. Да, они проиграли Украине в 2009 году, но к тому моменту уже квалифицировались на чемпионат мира. А вот с тех пор ни в каких отборах к крупным турнирам не проигрывали вообще (43 матча). Если говорить конкретно о квалификациях Евро, то предыдущим было как раз то поражение от Хорватии на «Уэмбли», благодаря которому Россия попала на тот великий турнир.



Ничто не предвещало окончания серии и на этот раз: чехи не в лучшем состоянии, недавно они проиграли косоварам и поставили под вопрос свой выход на Евро, да и матч начался для англичан шикарно, с гола на 4-й минуте.

Однако чехи быстро отыгрались с помощью углового и в дальнейшем доминировали на поле. Правда, никак не могли забить победный до 85-й минуты, когда Джорджан Пикфорд в лучших традициях английской вратарской школы растерялся при передаче своего защитника назад и плохо выбил мяч, чем начал голевую атаку чехов. А завершил её 30-летний дебютант Ондрашек из американского «Далласа».

Однако британское издание The Guardian самую высокую оценку поставило не автору победного гола, не автору первого Брабецу и не активному Масопусту, который великолепно выкатил Ондрашеку под удар. Девятку получил спартаковец Алекс Крал, здорово работавший с мячом в центре поля. Смотрел ли матч Тедеско? Может, такая игра Крала убедит тренера, что даже сейчас «Спартак» ещё возможно затащить в еврокубки?

Если Андорре её историческая победа дала только лишь слёзы радости, то чехам подсобила в турнирном плане: у косоваров есть матч в запасе, но чехи впереди на 4 очка, да и с Англией уже сыграли. Всё может решиться в очном матче, который чехи проведут дома. А у англичан есть повод ненадолго перестать обсуждать уход с поля в случае расистских кричалок в Болгарии и вспомнить о футболе.

Ну и коротко о других результатах дня:

Франция в гостях минимально обыграла Исландию, тем самым решив исход отбора: у чемпионов мира и сборной Турции, минимально победившей Албанию, по 18 очков, у Исландии – 12.

В группе В также всё предельно ясно: Украина обыграла Литву 2:0 и лидирует с 16 очками, португальцы трижды забили Люксембургу (по версии Marca, Криштиану довёл число своих голов до 700) и теперь имеют 11 очков при игре в запасе. Она имеется и у сербов, но у них в активе только 7 баллов.

На кого стоит обратить внимание сегодня:

Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры


В самой запутанной группе отбора сойдутся претенденты на успех: Дания и Швейцария. Лидируют с 11 очками ирландцы, они играют с грузинами. У Дании 9 баллов, у Швейцарии – 8 с игрой в запасе.

Испанцы отправятся в далёкую и холодную Норвегию, которая пытается бороться за второе место. Шведы впереди на 2 очка, румыны – на одно, но оба соперника играют на выезде с аутсайдерами, так что норвежцы сегодня, вероятно, отвалятся.

Итальянцы примут греков, но интереснее борьба за второе место: лидирующие в ней с 12 очками финны в гостях сыграют с Боснией и Герцеговиной (7 баллов). Воспользоваться этим попытается Армения (9 очков), отправившаяся в Лихтенштейн.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Сборная Андорры Сборная Англии Сборная Чехии Сборная Молдавии Крал Гынсарь
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"
Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно
Игрок "Ростова" запустил новый челлендж
Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры
Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром 7
Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"
Кипрский тренер "Спартака": игроки сборной России напоминают роботов 1
"Барселона" предложит Месси контракт на 10 лет
Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру 1
Ари признан лучшим футболистом "Краснодара" в сентябре
Виллаш-Боаш: у "Марселя" нет денег на трансферы
У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу 1
Черчесов опубликовал пост в инстаграме в преддверии матча с Кипром 5
Нойштедтер: "Динамо" надо быть наглее на поле, мы слишком добрые 2
Новиков: доволен настроем "Динамо", вижу, что у ребят глаза горят 1
Нойштедтер: ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио Фернандеса даже на тренировках 2
Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа
В Англии хавбека "Спартака" Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией 4
"Балтика" провела урок физкультуры
"Армавир" посетил казачью школу-интернат
Школьники побывали на тренировке "Торпедо"
Д. Комбаров дебютировал в кино 7
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Канте вновь получил травму
Чочиев — о фото с Кокориным: максимально долгожданная встреча 1
Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе
Ван дер Сар рассказал, чем Де Лигт похож на Роналду
Все новости