"Состояние у Фернандеса у Баринова как перед игрой с Шотландией. Тогда они тоже были под наблюдением. Ждем, что скажут врачи.
Жара? Ну хотя бы есть чем дышать. К вечеру будет нормальная футбольная погода. Футбол — летний вид спорта, не стоит на этом заострять внимания. Перед каждой игрой мы знаем, что играем за три очка. И в Казахстане, и Шотландии — и где угодно. Лозунгами мы не пользуемся, просто профессионально изучаем соперника", — передает слова Черчесова Sport24.
Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии находятся защитник Марио Фернандес и Дмитрий Баринов в преддверии матча квалификации ЧЕ-2020 с Кипром. Оба сегодня не тренировались.
фото: Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»