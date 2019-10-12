Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии находятся защитник Марио Фернандес и Дмитрий Баринов в преддверии матча квалификации ЧЕ-2020 с Кипром. Оба сегодня не тренировались.

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