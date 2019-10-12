Черчесов оценил уровень российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне футбола в России.
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"Можно ответить философски. Мы решаем свои задачи — клубы остаются в стороне. А в еврокубках сыграно только два тура — у кого-то травмы, у кого-то дисквалификации… Подождем финального свистка последнего матча. А так наш чемпионат в рейтинге шестой", — передает слова Черчесова Sport24.
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