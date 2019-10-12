"У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Сыграли 1:1, и нам забил со стандарта Гогич. Правильно? Значит, память не подводит", — передает слова Черчесова Sport24.
Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Черчесов вспомнил матч против сборной Кипра в 1997 году
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром рассказал, помнит ли матч против сборной из этой страны в 1997 году. Встреча завершилась вничью.
фото: Getty Images
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