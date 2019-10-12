Черчесов вспомнил матч против сборной Кипра в 1997 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром рассказал, помнит ли матч против сборной из этой страны в 1997 году. Встреча завершилась вничью.

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