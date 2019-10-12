Манчини: сборная Италии стремится выиграть чемпионат Европы 2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем с Грецией рассказал о задачах команды.



"Надеюсь, стадион сегодня будет полностью забит. Мы должны обыграть Грецию и улучшаться как команда. Мы играем в атакующий футбол и относительно неплохо обороняется. У нас есть почти год до Евро. Нам нужно стать лучше. Наша цель - победа на чемпионате Европы", - цитирует Манчини Football Italia.