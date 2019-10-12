В матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Грузия дома сыграла вничью с Ирландией - 0:0.
Чемпионат Европы-2020
7 тур
Грузия: Лория, Григалава, Табидзе, Кашия, Какабадзе, Китеишвили (Абурджания, 90), Канкава, Казаишвили, Ананидзе, Окриашвили (Лобжанидзе, 79), Квилитая (Шенгелия, 73)
Ирландия: Рэндольф, Даффи, Коулман, Доэрти, Иган, Хурихейн (Уильямс, 90+3), Уилан, Макклин, Хендрик, Робинсон (Браун, 73), Коллинз (Коннолли, 79)
Предупреждения: Уилан, 65, Григалава, 87
Грузия и Ирландия не забили голов
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