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Дания одержала победу над Швейцарией

В матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Дания обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

Чемпионат Европы-2020

7 тур

Гол: Поульсен, 84

Дания: Шмейхель, Ларсен (Анкерсен, 80), Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Далсгор, Эриксен, Делейни, Шоне (Хёйбьерг, 65), Брайтвайт, Корнелиус, Поульсен

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Родригес, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Аканджи, Шёр, Джака, Закария, Мехмеди (Фройлер, 83), Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Лихтштайнер, 2, Поульсен, 6, Закария, 36, Родригес, 76


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Теги: Сборная Швейцарии Сборная Дании
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