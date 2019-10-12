В матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Дания обыграла Швейцарию со счетом 1:0.
Чемпионат Европы-2020
7 тур
Гол: Поульсен, 84
Дания: Шмейхель, Ларсен (Анкерсен, 80), Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Далсгор, Эриксен, Делейни, Шоне (Хёйбьерг, 65), Брайтвайт, Корнелиус, Поульсен
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Родригес, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Аканджи, Шёр, Джака, Закария, Мехмеди (Фройлер, 83), Сеферович, Эмболо
Предупреждения: Лихтштайнер, 2, Поульсен, 6, Закария, 36, Родригес, 76
Дания одержала победу над Швейцарией
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