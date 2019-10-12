Испания упустила победу над Норвегией

В матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Испания сыграла вничью с Норвегией со счетом 1:1.



Чемпионат Европы-2020



7 тур



Гол: Сауль, 47, Кинг, 90+4(пен)



Норвегия: Ярстейн, Айер, Нордтвейт (Ховланд, 30), Алисами, Элабделлауи, Хенриксен (Йонсен, 83), Берге, Сельнес, Йохансен (Серлот, 63), Кинг, Эдегор.



Испания: Кепа, Рамос, Альбиоль, Бернат (Мартинес, 88), Навас, Бускетс, Сауль, Руис, Сeбальос (Касорла, 65), Оярсабаль (Родри, 78), Родриго.



Предупреждения: Родриго, 35, Кинг, 42, Бускетс, 60, Рамос, 81, Руис, 81.