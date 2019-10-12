В матче 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Италия обыграла Грецию со счетом 2:0.
Чемпионат Европы-2020
7 тур
Голы: Жоржиньо, 63 (пен), Бернардески, 78.
Италия: Доннарумма, Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Д'Амброзио, Жоржиньо, Верратти, Барелла (Дзаньоло, 87), Инсинье, Кьеза (Бернардески, 39), Иммобиле (Белотти, 80).
Греция: Пасхалакис, Сиовас, Хадзидиакос, Стафилидис, Бакакис, Курбелис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 80), Кулурис (Донис, 67), Лимниос.
Предупреждения: Хадзидиакос, 14, Кулурис, 27, Бухалакис, 62.
Италия уверенно обыграла Грецию
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