Рамос: потерять очки в последние секунды матча - настоящая боль

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от матча квалификации Евро-2020 с Норвегией, который завершился вничью со счетом 1:1.



"Потерять очки в последние секунды матча - настоящая боль. Сложно играть против команды, которая знала, что ей нельзя проигрывать. Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты, отправив всех своих высоких игроков в штрафную и забив мяч. Мы расценивали этот матч как важный с точки зрения победы для выхода на Евро-2020", - цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.