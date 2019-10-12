Бонуччи обогнал Дель Пьеро по количеству матчей за сборную Италии

Матч со сборной Греции стал для защитника Леонардо Бонуччии 92-м за сборную Италии.



Таким образом, футболист "Ювентуса" по этому показателю вышел на чистое десятое место. Ранее он делил эту строчку с экс-форвардом Алессандро Дель Пьеро. Больше всех матчей за Италию провел вратарь Джанлуиджи Буффон - он провел 176 игр за национальную команду.



В субботу, 12 октября, сборная Италии обыграла команду Греции (2:0) в матче 7-го тура квалификационного раунда Евро-2020.