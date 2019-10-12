Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи сборной России с Кипром.
"Баринов в матче с Шотландией очень порадовал. У меня екнуло сердце, когда ему соперник на ногу наступил. У нас в клубе и так достаточно травм, да и Дима не до конца был здоров. Но сыграл он очень качественно и достойно.
Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией, должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре", - цитируют Мещерякова "Известия".
Мещеряков: с учетом качества игры с Шотландией должны оформить выход на Евро на Кипре
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