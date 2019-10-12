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Зинченко: Португалия? Мы лидеры группы, чего нам бояться?

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Португалии.
Фото: Standard.co.uk
"Назвал бы этот матч – финал года. Эта встреча будет решать очень много. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли.

Да, Португалия – действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чтобы мы боялись", - цитирует Зинченко ua.tribuna.com.


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Теги: Зинченко Сборная Украины Сборная Португалии
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