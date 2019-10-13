Вечером Россия должна выйти на Евро. Кому это уже удалось?

Бельгия уже вышла. Но насчёт первого места торопиться не будем
Потому как ещё жива надежда, что мы сможем обогнать грозных соседей по таблице. Реальной конкуренции за второе место у нас нет (за три матча до финиша соперники нашей команды имеют лишь математические шансы пройти отбор), так что Бельгия, прошедшая 7 туров безжалостным катком, уже наверняка попадает в финальную часть Евро.
Сомнений, что у них этого не получится, ни у кого и не возникало. Да и уступит первое место (как бы ни хотелось в это верить) команда Мартинеса вряд ли. Победить бельгийцев сборная Черчесова ещё может, а вот добиться преимущества по дополнительным показателям – победить больше, чем в два мяча (при этом забить минимум четыре гола), – почти наверняка не получится.
А Дзюба говорил, что Манчини вообще не тренер
Италия, которую возглавляет специалист, взбесивший половину Петербурга, не только поразила всех новой роскошной формой, но и доминирует в своей группе. Итальянцы одержали семь побед подряд в семи турах и пропустили только 3 мяча – ближайший преследователь болтается в 9-ти очках.
?? @azzurri's new kits: ? or ??? pic.twitter.com/aE4KuOUn91— 433 (@official433) October 13, 2019
Правда, и достойных противников у Италии не было, так что про тренерский уровень Манчини говорить рано. Ему предстоит показать себя в финальной части, когда аззурри будет встречаться с равными по уровню сборными. А пока бывший наставник «Зенита» доказал, что прекрасно готовит команду к избиению Лихтенштейна и охлаждению Финляндии.
Кто может решить все вопросы в ближайшее время?
Польше осталось всего-то обыграть Македонию. Испании надо будет всего лишь не проиграть в Швеции. Хорватам нужно победить хромой, как и лидер этой команды Гарет Бэйл, Уэльс. Ирландия может оказаться на чемпионате Европы, требуется лишь взять три очка против Швейцарии.
Всё очень просто и у наших соседей. Украина чрезвычайно мощно провела этот отбор и на данный момент опережает даже Португалию (правда, у команды Криштиану Роналду игра в запасе из-за Лиги Наций). «Жовто-блакитным» осталось всего «ничего» – зацепиться за ничью в домашней игре с Португалией.
Но команда Шевченко наверняка будет бороться, чтобы выйти с первого места. Учитывая формат жеребьёвки, это важно.
За чем ещё можно последить в этой квалификации?
Любопытное противостояние вырисовывается между Чехией и молодым Косово. В очной игре признанная не всеми республика победила одну из классических футбольных сборных и неожиданно оказалась даже более предпочтительным вариантом.
Но здесь выдала сенсацию Чехия – грохнула Англию (это первое поражение британцев в квалификациях крупных турниров за десять лет). Теперь у чехов есть преимущество, но всё должно решиться в ноябрьской очной встрече (до этого у Косово ещё игра против Черногории).
Если Чехия всё-таки окажется выше, у Косово ещё будет шанс попасть на Евро через Лигу Наций. Но это отдельный разговор.
Кстати, многие невнимательные болельщики мимоходом восхищались Северной Ирландией, которая лидировала в группе с Германией и Нидерландами. На самом деле, из-за Лиги Наций представители британских островов провели первые четыре тура, играя против Беларуси и Эстонии. А когда пришло время встречаться с фаворитами, команда Майкла О’Нила сдулась – два поражения подряд и, похоже, крах надежд на проход квалификации.
Вообще, за Евро немного обидно, потому что уровень турнира из-за расширения станет намного хуже. Просто представьте – скорее всего, в финальную часть пройдёт Финляндия. Но в принципе имеет все шансы её обогнать Армения, которая не смогла обыграть даже Лихтенштейн.
Вполне может пробиться и Северная Македония (2 очка до второй Австрии), Румыния дышит в спину шведам, оставившим нас во второй группе Лиги Наций. Даже Венгрия имеет все шансы: но какой в ней смысл, если того мужика в спортивных штанах больше не будет?
Фото: ФК "Зенит", globallookpress, reuters