Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Кипра в квалификации Евро-2020.
"Выездной матч против Кипра в жарких условиях может сыграть свою ролю. Мне кажется будет ничья, голов много забито не будет. Сборная Кипра достаточно крепкая и хорошая команда, там футболисты играющие все, жаркая погода к тому же сыграет свою роль.
Хочется сегодня победы, но мне кажется победы не будет, поэтому я бы поставил на ничью 0:0 или 1:1. Потом уже можно спокойно покупать билеты на Евро", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Павлюченко: в матче Кипр - Россия я бы поставил на ничью 0:0 или 1:1
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