В матче 8-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 Бельгия обыграла Казахстан со счетом 2:0.
Чемпионат Европы
8 тур
Гол: Батшуайи, 21, Мёнье, 53
Казахстан: Непогодов, Керимжанов, Малый, Марочкин, Шомко, Абикен, Бейсебеков, Суюмбаев (Вороговский, 61), Федин (Перцух, 71), Жуков (Жангылышбай, 84), Исламхан
Бельгия: Куртуа, Мёнье, Вермален (Мехеле, 90+2), Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Прает, Торган Азар, Эден Азар, Батшуайи (Бентеке, 78), Мертенс (Карраско, 78)
Предупреждения: Батшуайи, 11, Жуков, 36, Малый, 58, Витсель, 82, Бейсебеков, 83, Абикен, 90+2
Сборная Бельгии обыграла сборную Казахстана
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