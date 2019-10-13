Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Черышев, 9, 90+2, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89.
Кипр: Панаи (Пардо, 41), Н. Иоанну, Меркис, Иоанну, Захариу (Маргаса, 36), Кирьяку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости.
Россия: Гилерме, Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Ахметов (Кузяев, 62), Головин, Черышев, Ионов (Бакае, 78), Дзюба.
Предупреждение: Караваев, 45+1
Удаление: Лаифис, 28
Россия разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
В матче 8-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 сборная России обыграла сборную Кипра со счетом 5:0.
Фото: пресс-служба сборной России
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