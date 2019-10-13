- Главное победа и выход на Евро. Когда удалили у них игрока, хотелось забить. Очень рад забить. Денис классную передачу сделал. У них вратарь очень сильный, три мертвых мяча Черышева потащил, Ионова, мой. Понравился вратарь, потрясающий. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Грандиозное событие.
- В конце первого тайма было впечатление, что сборная успокоилась, а во втором наоборот - завелась.
- В перерыве поговорили и сказали, что надо продолжать. В футболе и через такие вещи надо проходить. Хорошо, что у нас все быстрее, сильнее. Сопернику тяжелее было. Когда включаем полные обороты, мы сами это чувствуем.
Дзюба: поздравляю всю страну с выходом на Евро. Грандиозное событие
Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над Кипром и выход команды на Евро-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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