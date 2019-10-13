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Кирьяков: у нынешней сборной России есть все, чтобы выступить лучше сборной Хиддинка

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал досрочный выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

"Ключевым матчем в отборочном цикле, на мой взгляд, был матч против сборной Шотландии в гостях. Начало той игры мы проиграли, но потом переломили ход матча и заслуженно победили. После этого сборная ни разу не дала повода усомниться в своих силах. Конечно, стоит сказать ребятам и тренерскому штабу огромное спасибо за проделанную работу. Теперь все мысли должны быть направлены на финальную часть. Сможет ли сборная Черчесова выступить лучше сборной Хиддинка? По крайней мере, я на это надеюсь. У нынешней сборной все для этого есть. Ту высокую планку, которую мы установили на ЧМ-2018, держим до сих пор.

Что касается Дзюбы, то Артем вполне может побить рекорд Кержакова. Он сейчас в великолепной в форме. Тем более, что игра с Сан-Марино — отличный шанс приблизиться к рекорду Кержакова", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".


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Теги: Кирьяков Сборная России Сборная Кипра
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