В воскресенье сборная России на выезде обыграла Кипр в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0.
"Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал", - цитирует Федуна РБК.
Федун: из всех российских сборных это лучшая, которую я видел
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал выход сборную России в финальную часть Евро-2020.
Фото: Global Press
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