Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал разгромное домашнее поражение от России (0:5) в матче восьмого тура оборочного раунда к чемпионату Европы-2020.
— Мы допустили слишком много ошибок, за которые нас наказали. Я знаю, что по этой игре много вопросов, но для меня важно смотреть вперед. Дальше у нас игра с Шотландией.
— Было ли что-то, чем российская сборная вас по-настоящему удивила? Может быть, прессинг…
— Россия из матча в матч повторяет свою стратегию. Нельзя сказать, что она чем-то удивила. Единственное, ваша команда выкладывается на все сто. Первый гол уничтожил наш план Б, мы перешли на запасной вариант, но и он не прошел.
— Раньше вам приходилось играть домашний матч, когда стадион фактически поддерживает соперника?
— Да, было немного странно. Но такой же опыт был, когда мы играли с Грецией. Странно, но что поделаешь. На Кипре проживает много русских.
Sport24.ru
Тренер сборной Кипра: первый гол россиян уничтожил наш план Б
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