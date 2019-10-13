Тренер сборной Кипра: первый гол россиян уничтожил наш план Б

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал разгромное домашнее поражение от России (0:5) в матче восьмого тура оборочного раунда к чемпионату Европы-2020.— Мы допустили слишком много ошибок, за которые нас наказали. Я знаю, что по этой игре много вопросов, но для меня важно смотреть вперед. Дальше у нас игра с Шотландией.— Россия из матча в матч повторяет свою стратегию. Нельзя сказать, что она чем-то удивила. Единственное, ваша команда выкладывается на все сто. Первый гол уничтожил наш план Б, мы перешли на запасной вариант, но и он не прошел.— Да, было немного странно. Но такой же опыт был, когда мы играли с Грецией. Странно, но что поделаешь. На Кипре проживает много русских.