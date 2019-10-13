Полузащитник сборной России Александр Головин после разгрома Кипра (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 заявил, что команда способна побороться за победу на Евро.
— Эмоции положительные. Задача выполнена. Сейчас готовимся к Бельгии. Сильный соперник, для себя важно хорошо выступить в этом матче.
— Изначально казалось, что Шотландия и Кипр не такие простые.
— Мы хорошо готовились, искали их слабые места. Знали их расположение на поле.
— Есть внутренняя уверенность, что можно навязать Бельгии борьбу?
— Конечно. Тем более мы играем дома. Это будет хорошая проверка.
— Черчесов сказал, что глобальная задача — выиграть Евро.
— Думаю, после чемпионата мира можем и выиграть. Без шуток. Ментально мы готовы плюс будет хорошая подготовка. Если едешь на турнир, надо выигрывать его, а не просто победить в одном матче.
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Еще бы отметил дисциплину: каждый выполняет то, что говорит тренер, каждый играет на своей позиции, защитники не бегают в атаку забивать и так далее. Знает свою роль и ничего не выдумывает.
Sport24
Головин: сборная России после ЧМ-2018 может выиграть Евро
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