Головин: сборная России после ЧМ-2018 может выиграть Евро

Полузащитник сборной России Александр Головин после разгрома Кипра (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 заявил, что команда способна побороться за победу на Евро.— Эмоции положительные. Задача выполнена. Сейчас готовимся к Бельгии. Сильный соперник, для себя важно хорошо выступить в этом матче.— Мы хорошо готовились, искали их слабые места. Знали их расположение на поле.— Конечно. Тем более мы играем дома. Это будет хорошая проверка.— Думаю, после чемпионата мира можем и выиграть. Без шуток. Ментально мы готовы плюс будет хорошая подготовка. Если едешь на турнир, надо выигрывать его, а не просто победить в одном матче.Еще бы отметил дисциплину: каждый выполняет то, что говорит тренер, каждый играет на своей позиции, защитники не бегают в атаку забивать и так далее. Знает свою роль и ничего не выдумывает.