Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромной победы над Кипром (5:0) в матче восьмого тура отборочного раунда к чемпионату Европы объяснил, почему вне заявки на игру остались защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов.
"Баринов и Фернандес не попали в заявку? Они были в том же состоянии, что и перед Шотландией. Но, учитывая задачи, мы решили ими не рисковать. Теперь клубы будут оценивать их состояние", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Черчесов объяснил невключение Фернандеса и Баринова в заявку на игру с Кипром
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