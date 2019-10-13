В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Германия обыграла Эстонию со счетом 3:0.
Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Гюндоган, 51, 57, Вернер, 71.
Эстония: Лепметс, Метс, Тамм, Пикк, Баранов, Антонов, Васильев (Кайт, 61), Айнсалу, Лийвак (Оямаа, 78), Камс, Саппинен (Зенёв, 56).
Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Джан, Гюндоган, Клостерманн, Киммих, Хаверц, Брандт (Амири, 86), Ройс (Сердар, 77), Вальдшмидт (Вернер, 66).
Предупреждения: Лепметс, 30, Баранов, 38.
Удаление: Джан, 14.
Германия в меньшинстве разгромила Эстонию
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