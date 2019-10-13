В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса и сборная Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1.
Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Влашич, 9, Бэйл, 45+3
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Локьер, Родон, Ампаду (Моррелл, 50), Робертс, Аллен, Джеймс, Уильямс (Уилсон, 68), Бэйл, Мур (Робертс, 86)
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Едвай, Баришич, Вида, Ковачич (Ракитич, 46), Модрич, Брекало, Влашич, Перишич, Петкович (Ребич, 64)
Предупреждения: Вида, 14 Ловрен, 45+4, Петкович, 46, Мур, 57, Ракитич, 85, Аллен, 86, Модрич, 89
Уэльс и Хорватия сыграли вничью, Влашич забил гол
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