Уэльс и Хорватия сыграли вничью, Влашич забил гол

В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса и сборная Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1.



Чемпионат Европы



8 тур



Голы: Влашич, 9, Бэйл, 45+3



Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Локьер, Родон, Ампаду (Моррелл, 50), Робертс, Аллен, Джеймс, Уильямс (Уилсон, 68), Бэйл, Мур (Робертс, 86)



Хорватия: Ливакович, Ловрен, Едвай, Баришич, Вида, Ковачич (Ракитич, 46), Модрич, Брекало, Влашич, Перишич, Петкович (Ребич, 64)



Предупреждения: Вида, 14 Ловрен, 45+4, Петкович, 46, Мур, 57, Ракитич, 85, Аллен, 86, Модрич, 89