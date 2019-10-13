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Дм. Черышев: Денис прекрасно понимает, что легко может слететь с трона

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал досрочный выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

"Хотелось бы поздравить всех с выходом нашей сборной на Евро-2020. Конечно, приятно, что Денис Черышев отличился в этом матче, он забил первый и очень важный мяч в сегодняшнем матче, это придало уверенности нашим ребятам. Приятно было, что наша сборная при удалении не остановилась, а только продолжала нагнетать и играть в своем ритме. Помогут ли два гола Дениса закрепиться в основе сборной с первых минут? Самое легкое — это надеть корону, а самое сложное — это удержаться с ней. Зная Дениса, я знаю, что он будет продолжать играть в своем игровом тонусе, и, если есть конкуренция, он сам прекрасно понимает, что легко может слететь с трона.

Считаю, что Денису надо продолжать работать, он уверен в своих силах и будет только работать и работать. Пока не говорил с ним, сейчас пусть празднуют. То, какой футбол сейчас показывает наша сборная, — эта благодаря тренерскому штабу, который создал такую шикарную атмосферу в команде. Можем ли мы взять реванш у сборной Бельгии с такой игрой? А вот теперь мы посмотрим, домашняя игра все покажет. Я думаю, что благодаря нашему двенадцатому игроку мы решим эту задачу", - цитирует Черышева-старшего Sport24.ru.


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Теги: Черышев Дмитрий Черышев Денис Сборная России Сборная Кипра
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