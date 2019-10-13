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Игнатьев: хотелось бы, чтобы наша молодежь в интересах сборной уезжала в лучшие европейские клубы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020 и игры против сборной Кипра (5:0).

"Я хотел бы присоединиться ко всем, кто сегодня болел за нашу команду, и поздравить с выходом и сказать несколько добрых слов в ее адрес.

После игры с Шотландией, конечно же, можно было усомниться в возможности команды Кипра и испортить несколько себе настроение или в процессе игры сделать так, чтобы изменить эту ситуацию. Но наши игроки не дали усомниться никому в серьезном подходе к этой игре. Они держали в уме только результат и всю игру шли к нему с достоинством. Выездной статус игры сегодня не повлиял на наших игроков. Они сразу завладели инициативой и много со знанием дела атаковали. И это воплотилось в гол, который забил Черышев. Наверное, есть несколько достоинств, которые проглядываются в игре нашей команды.

Первое — это тот высокий прессинг, желание играть на половине поля соперника, отбирать мяч, что и подтверждает мой тезис о первом забитом голе. Черышев выиграл единоборство и сделал все возможное, чтобы мы повели в счете.

Мой второй тезис — это умение нашей команды играть в контратаку. Они хорошо убегают после отбора мяча большой группой игроков. Второй мяч Оздоева как раз подтверждает это направление, которое хорошо отработано и выдерживается нашей командой.

Конечно же, игра наших защитников в обороне. Они ответственны и, на мой взгляд, тактически грамотно ведут оборонительные действия. Второй тайм не вызывал никакого сомнения, после удаления мы делали все то, что нам положено. Даже я бы сказал, играли на классе.

Артем Дзюба стремится догнать Александра Кержакова по количеству голов за сборную? У каждого свои задачи, и хорошо, что он их себе ставит. Есть маячок, к которому надо стремиться. Артем — молодец, мы должны его в этом начинании поддерживать. Он будет забивать — мы будем выигрывать и двигаться по восходящей.

Александр Головин играет в европейском клубе, кто еще может уехать на Запад после чемпионата Европы? Пока я не вижу таких, кто может уехать в Европу. Головин сделал верный ход, он совсем изменил свою игру и стал одним из ведущих игроков нашей сборной. Пример заразительный. И, конечно, хотелось бы, и правильно было бы, если бы наши молодые ребята в интересах нашей сборной и в интересах своего развития уезжали в лучшие европейские клубы, как это сделал Саша Головин. Честно говоря, я пока не вижу таких игроков, которые имели бы такую ценность и значимость", - цитирует Игнатьева Sport24.ru.


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Теги: Игнатьев Сборная России Сборная Кипра
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